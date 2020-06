Harry Kane está "muito em forma" para a volta

As lesãoes prejudicaram bastante os últimos meses de competição do Tottenham, que caiu fora da Champions e perdeu posições na Premier League. Agora, com a volta da competição, poderemos voltar a ver Harry Kane em campo.

Seu companheiro Toby Alderweireld, em declarações aos veículos do clube, está convencido de que o inglês se recuperou completamente.

"Ele está completamente em forma, muito bem fisicamente, voltaremos a ver o velho Kane em ação", comentou o zagueiro belga.

Alderweireld foi além e disse que o atacante se sente em dívida com a torcida e quer mostrar a sua melhor versão nessa volta. "Ele ficou de fora por muito tempo, por isso quer voltar com tudo".

O Tottenham é o oitavo colocado da Premier League, a sete pontos da zona de classificação para a próxima edição da Champions. Por isso, o objetivo mais realista no momento é lutar por uma vaga na Europa League.