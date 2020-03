Harry Kane pode sair do Tottenham e ir para rival

Harry Kane, maior estrela do Tottenham, estaria considerando uma possível transferência para o Manchester United. A apuração exclusiva feita pela Goal deu conta de que o atacante preferiria sair do time londrino do que ficar e fazer parte de uma reconstrução profunda no elenco.

Aos 26 anos, Kane está relutante em ter que esperar por uma revisão do elenco para que o time volte a brigar pelo título da Premier League e da Liga dos Campeões. Uma possível ausência dos Spurs no torneio europeu na próxima temoprada pode ser a gota d'água para o inglês se mudar.

Fontes próximas ao atacante revelaram que ele estaria considerando uma transferência para o Manchester United e se ele tiver mesmo essa vontade, facilitaria para os Red Devils e encorajaria o clube a ir atrás do jogador.

O contrato de Kane com o Tottenham vai até 2024 e isso poderia ser a principal cartada dos dirigentes do clube londrino para exigir uma grande quantia de dinheiro para liberar sua maior estrela. Já há um pressentimento entre a diretoria do Spurs de que o camisa 10 não extenderia ainda mais seu contrato.

Kane parece ter cansado. Relevado no Tottenham, o atacante rodou por times pequenos da Inglaterra antes de retornar ao clube onde se tornou uma máquina de gols e um ídolo da torcida. Porém, lhe faltam títulos. O mais perto que ele chegou de levantar um troféu com o Spurs foi na Liga dos Campeões da temporada passada, quando foi derrotado na grande final pelo Liverpool.

No momento, o atacante está fora do time de José Mourinho devido a uma lesão e o treinador português já afirmou que não irá apressar o retorno dele para não forçar nada. Mourinho, por sinal, é o principal nome da reconstrução que o Tottenham planeja fazer.

Após a chegada do português, Christian Eriksen partiu rumo à Inter de Milão e o Spurs já contratou três nomes: Steven Bergwijn, Giovani Lo Celso e Gelson Fernandes (este por empréstimo). Porém, o clube planeja ir além e fazer uma grande reestruturação de seu elenco, visando justamente brigar por títulos. O último título do Tottenham foi a Copa da Liga Inglesa na temporada 2007/08.

Essa reestruturação, porém, pode esbarrar em dois aspectos: o time pode não se classificar para a Liga dos Campeões, afastando os grandes jogadores que querem jogar no maior campeonato de clubes do mundo, e as dívidas do novo estádio podem fazer com que o orçamento seja menor do que o esperado para montar um time mais competitivo.