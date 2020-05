Harry Kane forma parceria com a equipe do Leyton Orient

Harry Kane, atacante do Tottenham Hotspur, tornou-se patrocinador das camisas de uma equipe da League Two, o Leyton Orient por uma boa causa.

O atacante patrocinará as três camisetas da Leyton (primeiro, segundo e terceiro kit) com as quais doará dinheiro para diferentes iniciativas.

"Durante esses tempos terríveis, Harry quis apoiar o clube que lhe deu sua primeira oportunidade profissional e é por isso que doou o patrocínio das camisas para essas três causas", disse Leyton em comunicado.

A primeira camisa levará uma mensagem de agradecimento àqueles que lutaram contra o coronavírus na linha de frente, a segunda terá o nome de um hospital infantil e a terceira uma instituição de saúde mental.

Além disso, 10% de cada camisa vendida será destinada à caridade. Kane, capitão da Seleção Inglesa, foi membro do Leyton por um breve período em 2011.

"Nasci e cresci a apenas alguns quilômetros do estádio e estou muito feliz por ter a oportunidade de devolvê-lo ao clube que me deu a minha primeira oportunidade profissional. Isso também me dá a chance de agradecer a todos os heróis que estão na linha de frente e a todas as organizações que ajudam nesses tempos ", disse Kane.