VÍDEO: Harry Kane, recuperado para a retomada do futebol

Harry Kane teve problema muscular na parte posterior da coxa, mas já se movimenta normalmente e é reforço garantido para o time de José Mourinho na retomada da Premier League.

“Em relação as lesões mais sérias que resultaram em cirurgias, Moussa, Sonny e Harry, sim, eles estão de volta. Vamos treinar com o grupo completo na próxima segunda, e sim, eles estarão neste grupo", disse o treinador aos meios oficiais do clube.

Veja como camisa 10 está treinando para voltar a competir.