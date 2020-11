Son e Kane são dois grandes nomes do Tottenham. A dupla vai somando gols e vitórias com a camisa dos 'spurs'. O sul-coreano já tem 240 jogos com a camisa do conjunto londrino, 95 gols marcados e 51 assistências. Já Kane, o camisa '10' tem 299 partidas, 199 gols e 39 assistências.

Confira alguns detalhes da parceria entre Son e Kane no vídeo acima!