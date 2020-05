Existem maneiras e maneiras de ser um ídolo do clube. Com base em gols, qualquer pessoa pode alcançar esse status. No entanto, existe uma maneira de sublimar, e isso é, adicionar a essa capacidade de pontuação uma vida inteira na entidade.

É o que acontece com Harry Kane no Tottenham. Formado nas categorias mais baixas do clube londrino, o '9' inglês subia fazendo cada vez mais barulho e, hoje, ele é um fixo indiscutível da entidade liderada por Daniel Levy.