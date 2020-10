'Hat-trick' de assistências para Depay e vitória do Lyon!

O Olympique de Lyon finalmente conquistou a segunda vitória em um início irregular de temporada . Mesmo esses três pontos, conquistados contra o Strasbourg por 3 a 2, foram um reflexo da volatilidade da equipe de Rudi Garcia nestes sete jogos da Ligue 1.

A defesa do Lyon continua dando muitas brechas, algo contra o qual Memphis Depay tem que lutar no ataque. E é que o holandês fez um jogo dos bons, puxou o carro e brindou seu time com três assistências.

Com a novidade de Paquetá, 'Les Gones' exibiram musculatura ofensiva por meio do pretendido por Ronald Koeman. Kadewere fez o primeiro em uma boa desmarcação e logo depois, Toko-Ekambi ampliou e finalizou o placar com 0-2 e 0-3.

Tudo parecia resolvido, mas a imprevisibilidade deste Lyon é uma realidade muito grande. Com isso, Habib Diallo colocou o 1-3 no placar antes mesmo do intervalo e ligou o alarme nos jogadores da equipe de Rudi Garcia.

O Strasbourg saiu melhor na segunda parte, o Lyon teve dificuldades em chegar e aos 55 minutos estava 2-3, com gol de Aholou. Um placar que enlouqueceu todo o segundo tempo, mergulhou em altos e baixos, mas a equipe visitante acabou saindo com a vitória.