VÍDEO: hat-trick de Júnior Negão na Coreia do Sul

O Júnior Negão foi o grande destaque da vitória do Ulsan sobre o Incheon United na atual edição da K-League. O jogador marcou três gols, que o fizeram alcançar 12 tentos em apenas 10 jogos durante esssa temporada.

O brasileiro vive sua terceira temporada no time sul-coreano, em que ele soma 93 jogos, foi titular em 74, marcou 61 gols e deu 8 assistências.

Confira no vídeo a atuação brilhante do atacante que, no Brasil, atuou por Corinthians, ABC, Figueirense, Guarani, América-RN, América-MG e Oeste.