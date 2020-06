VÍDEO: hat-trick de Mbappé contra o Lyon em 2019/20

Depois de ser formado na base do Monaco e surgir como profissional por lá, Kylian Mbappé foi buscado pelo Paris Saint-Germain para formar um time estrelado e para se tornar um dos principais jogadores do mundo.

Já é a terceira temporada do jovem de 21 anos no Parque dos Principes. Desde então, o campeão mundial com a França em 2018 soma 120 jogos e 90 gols, além de 42 assistências.

Três desses gols foram marcados na goleada do PSG sobre o Lyon por 5 a 1 na semifinal da Copa da França de 2019/20.