Pedro hoje tem 32 anos e vive sua quinta temporada no Chelsea, após crescer no Barcelona e disputar quase dez temporadas no time principal. São seus únicos clubes na carreira, mas também atuou 65 vezes com a Seleção da Espanha.

No time da Inglaterra, o atacante espanhol soma 201 partidas e 44 gols. Três dessas bolas que entraram foram na partida contra o Slavia Praga na vítoria por 4 a 3 na Liga Europa de 2018/19.