VÍDEO: Hat-trick de Ronaldo contra o Atlético de Madrid

O Barcelona ainda se lembra da noite histórica que venceu o Atlético por 5 a 4, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei de 1996/1997.

Em um piscar de olhos, o craque brasileiro Ronaldo, em sua única temporada no Barça, marcou duas vezes para restaurar pelo menos um pouco de esperança. Mas então Pantic marcou seu quarto na noite. O Barça estava perdendo por 4 a 2 e ainda precisava de três gols.

As chances do Barça pareciam ter acabado, mas o Camp Nou acreditou no milagre. Impulsionado pela multidão barulhenta, Figo marcou o seu, e em seguida, Ronaldo fez o Barça empatar em 4 a 4. Mas isso não foi suficiente. O Atlético continuava se classificando por conta dos gols fora. E então, a poucos segundos do fim, Juan Antonio Pizzi fez um dos gols mais celebrados de todos os tempos no Camp Nou.