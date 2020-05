Havertz abre o placar contra o 'Gladbach

Kai Havertz não parece ter sido afetado pela paralisação por conta do COVID-19. O jogador de futebol, um dos mais procurados da Europa na Bundesliga, marcou novamente pela segunda rodada consecutiva.

O jogador do Bayer Leverkusen aproveitou um erro na entrega da bola do Mönchegladbach e um ótimo passe de Bellarabi para definir, sozinho contra Sommer, e fazer 0-1 no placar.

Demirbay roubou a bola depois de um passe errado para Strobl, que apesar de prolongar a perna não conseguiu controlá-la. Demirbay tocou na direita para Bellaraby, que esperou até Havertz se desmarcar para tocar na frente na área.

É o terceiro gol do jogador de futebol da Bayer Leverkusen em apenas dois jogos. No placar da temporada, o Havertz conseguiu marcar um doblete contra o Werder Bremen em apenas cinco minutos.