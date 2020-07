Havertz confirmado no Chelsea? Sané confirmou sem querer!

O Chelsea anunciou a contratação de Timo Werner semanas atrás e todos sabem que ele deseja formar uma dupla alemã letal com Kai Havertz. O time 'blues' foi o mais convincente na disputa pelo atacante do Bayer Leverkusen e a operação pode estar muito, muito perto de fechar.

De fato, o assunto é 'vox populi', até o ponto de que no mundo do futebol existem aqueles que já consideram um fato. Tanto é que, Leroy Sané em sua apresentação ao Bayern de Munique, o ex-Manchester City falou da assinatura como fechada.

Voluntária ou involuntariamente, ele acabou falando. "É bom que o Chelsea tenha contratado dois grandes talentos alemães como Werner e Havertz neste verão", disse o lateral quando questionado sobre a ida de talentos alemães para a Premier League.

Lampard se recusou a falar de Havertz enquanto o progresso estava sendo feito nos escritórios. O portal 'Bild' apontou que o Chelsea teria aumentado sua aposta de 80 para 90 milhões, cerca de 14 deles em variáveis a serem cumpridas nas próximas temporadas.

Talvez esse último gesto dos 'blues' tivesse precipitado a operação definitivamente. Sané, parceiro na Seleção Alemã de ambos, já considera 100% garantida a transferência.