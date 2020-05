Kai Havertz dá um aviso ao Bayer Leverkusen

Todos os olhos do mundo do futebol estão em Erling Haaland. Mas no Bayer Leverkusen há outro jogador que, apesar de jovem, encanta a todos nessa volta da Bundesliga.

Trata-se de Kai Havertz. O alemão é a estrela do Bayer Leverkusen e é seguido por vários dos clubes mais poderosos. Diante dessa situação, o alemão deu um aviso ao seu clube atual.

Em um comunicado da 'Sky Sports' na Alemanha, coletado pela 'Sport', Havertz disse que quer jogar a próxima edição da Liga dos Campeões, uma competição na qual o Bayer Leverkusen não está garantido.

O Havertz se tornou o grande nome da volta da Bundesliga em apenas três rodadas jogadas. Somente o Wolfsburg foi capaz de parar o turbilhão alemão.

O jogador do Bayer Leverkusen já marcou quatro gols. Ele deslumbrou na partida contra o Werder Bremen, quando marcou seu primeiro doblete da temporada. Uma semana depois, ele repetia uma atuação contra o Borussia Monchengladbach.

No entanto, a dura derrota contra o Wolfsburg compromete a Champions League, o requisito que o Havertz deu ao Bayer Leverkusen para continuar 100% na próxima temporada.

Enquanto isso, clubes da estatura de Barcelona, ​​Bayern de Munique e Liverpool aguardam ansiosamente qual será o próximo destino do jovem craque.