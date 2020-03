"Havertz sairá por mais de 100 milhões"

Havertz é uma das grandes joias do futebol europeu no momento. Com apenas 20 anos, o jovem meia já conta com vários pretendentes.

Equipes como Barcelona, Liverpool ou Real Madrid acompanham os seus passos bem de perto, uma situação que o Bayer Leverkusen parece já ter aceitado.

"Durante o mercado de inverno recebemos ofertas, mas não eram suficientemente altas. Agora marca gols e dá mais assistências, seu valor subiu. Sairá na próxima janela. Será uma venda de mais de 100 milhões de euros", comentou o seu ténico, Peter Bosz, em uma entrevista ao 'Algemeen Dagblad'.

O treinador aproveitou o espaço e destacou ainda as qualidades de jogador e a sua evolução com a equipe.

"Kai tem 20 anos, mas está na sua quarta temporada na Bundesliga. Isso diz muito. Todos na Alemanha o enxergam como um prodígio. É um bom rapaz para trabalhar. Inteligente. Também toca piano. Vendemos o seu amigo, Julian Brandt ao Borussia Dortmund, no verão passado. De repente, Havertz se tornou ainda mais importante", explicou.

Apesar de juventude, o meia já disputou 139 jogos com o Leverkusen, marcando 38 gols e dando 27 assistências.