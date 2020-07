Havertz se aproxima do Chelsea e se afasta do Real Madrid

O Bayer Leverkusen sabe que vai ser muito complicado segurar Kai Havertz. O alemão deu um passo a mais em sua carreira nessa temporada e poderia mudar de clube.

Vários gigantes estão interessados nele, mas nenhum tanto quanto o Chelsea. O time 'blue' avançou pela contratação do meia alemão.

De acordo com o jornal 'The Guardian', os representantes do jogador informaram ao Leverkusen que o meia quer deixar o clube se receber uma oferta que considere interessante.

Além disso, o jornalista Fabrizio Romano assegurou que "a cúpula do Chelsea entrou em contato com os agentes de Havertz e Kai gostaria de se unir ao projeto".

O diário 'Bild' aponta que o Leverkusen teria recusado uma oferta de 80 milhões do Real Madrid, o que teria deixado os 'merengues' fora da disputa.