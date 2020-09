VÍDEO: Havertz se diz empolgado com Werner no Chelsea

Kai Havertz e Timo Werner chegaram ao time de Frank Lampard nesta temporada, em uma janela de transferências com o Chelsea investindo muito mais que os demais grandes clubes europeus.

A dupla que chegou da Alemanha é a grande novidade dos 'blues', que gastaram 225 milhões de euros em contratações. Com o time cheio de reforços, o Chelsea venceu na estreia da Premier League 2020-21 com vitória por 3 a 1 sobre o Brighton & Hove Albion

Confira no vídeo parte da entrevista do jovem contratado junto ao Bayern Leverkusen. Ele destacou a presença do atacante vindo do RB Leipzig para formar uma 'conexão alemã' no time inglês.