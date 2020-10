Hawkers fecha e diz adeus com uma campanha 3x1

A altura certa para comprar uns óculos de sol? É agora, pois claro! E temos para partilhar consigo uma promoção com o código exclusivo CLOSED, que poderá utilizar no sítio web https://www.hawkersco.com/?lang=pt. A promoção é fantástica, 3x1, e é válida para qualquer um dos modelos de óculos de sol disponibilizados online, mesmo os que não estão normalmente dentro destas promoções. Com a utilização deste código ganha, também, os portes de envio gratuitos.

Escolhemos os três modelos de óculos de sol que nos pareceram melhores na relação qualidade preço, e que dariam um toque especial ao seu look, para os dias de inverno solarengos.

O clássico dos clássicos

Gama Black Classy

Com as hastes rectangulares e ultra resistentes, os óculos de sol da gama Black Classy são compostos por lentes de proteção de nível três, oferecendo proteção UV de nível 400. Clássicos, que seguem ergonomicamente a linha da sobrancelha, são ideais para uma boa partida de futebol de domingo à tarde. Não. Não custam os olhos da cara, custam apenas 17.50€.

Desperte o aviador que há em si

Gama Steezy - Mirror

Com um formato inspirado nos óculos dos aviadores, a gama de óculos de sol Steezy - Mirror, vão dar-lhe um look de sofisticação e masculinidade surpreendentes. Óptimos para assistir a um derby ou para passar a tarde na esplanada com um amigo. Estão disponíveis por 39.99€ — mais baratos quando usa o código promocional que lhe indicamos — são feitos de nylon EMS TR90, um dos materiais mais resistentes do mercado. Portanto um ótimo investimento a longo prazo.

Estilo Vintage inigualável

Gama Carey Green Bottle Citylife

Sinta-se como se vivesse na década de 1920 e fosse um explorador arqueológico no meio do deserto egipcio em busca do túmulo perdido de um faraó da XVIII dinastia, cheio de garra e estilo, a viver uma aventura inenarrável. Com armações em ferro e lentes em verde garrafa, estes óculos de sol, de inspiração vintage, sofreram um upgrade moderno e estão incrivelmente irresistível. Tal como você ficará. O preço é, também ele, extremamente irresistível: 39.99€

Temos a certeza que com estes modelos de óculos de sol, sentir-se-á confortável, com estilo e não exitará em tirá-los do bolso assim que o sol espreitar por trás do céu de inverno. Aproveite os dias de sol, aproveite para ver a jogar ao vivo as novas contratações do mercado de verão, aproveite o jogo, o estádio, com o equipamento apropriado e correto. Boas partidas!