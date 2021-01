Hazard, aos poucos, vai chegando ao nível esperado

Hazard, finalmente, teve a boa noite que muitos desejam há muito tempo. Um gol em que mostrou a sua classe ao finalizar a bola longa de Kroos e definir com qualidade na frente de Pacheco com a perna esquerda, a não-dominante da estrela belga. Gol nos acréscimos do 1º tempo no jogo contra o Alavés, que foi o 3 a 0 e que deu tranquilidade aos deste sábado comandados por David Bettoni, embora com o francês Zinedine Zidane, positivo para coronavírus, estava ao telefone.

Cinco minutos antes, Hazard deu uma assistência, estendendo uma bola de calcanhar para o francês Karim Benzema, às suas estatísticas particulares, tão precárias desde que vestiu a camisa merengue: quatro gols e oito assistências nos 46 jogos disputados, faltando 291 dias de competição.

O belga teve apenas uma lesão grave em toda a sua carreira esportiva, até assinar pelo Real Madrid em julho de 2019. Esta, uma fratura no tornozelo direito em 2017, foi precisamente a que o trouxe de cabeça na última temporada depois de que em 26 de outubro ele recebesse uma entrada dura de seu compatriota Thomas Meunier na mesma área.

Depois dessa lesão, ele acrescentou mais seis - até um total de oito - e um positivo para coronavírus.

Mas contra o Alavés, rival contra o qual, justamente, sofreu sua última lesão, apresentou uma atuação decisiva que, embora longe de lembrar Hazard, líder do Chelsea e da Seleção Belga, pode ser um divisor de águas para ele e para a temporada de um Real Madrid que, dada a sua irregularidade, necessita da melhor versão do '7' para disputar até ao final o título da competição nacional e da Liga dos Campeões.