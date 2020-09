Os desfalques da estreia do Real Madrid na LaLiga 2020/21

Isco Alarcón voltou a treinar com o grupo no último treino no CT do Real Madrid antes de sua estreia no campeonato espanhol na Arena Reale contra a Real Sociedad, se recuperou de uma torção no tornozelo, em uma sessão que confirmou as ausências de Eden Hazard, Marco Asensio, Militão, Lucas Vázquez e Mariano Díaz.

Poucas horas depois da estreia do Real Madrid na temporada 2020-21, Zinedine Zidane recupera Isco Alarcón sem ritmo, depois de duas semanas afetado por uma torção de tornozelo que foi realizada nos primeiros dias da pré-temporada completada no centro de treinamento.

O retorno de Isco ao grupo foi a boa notícia da manhã em um Real Madrid que treinou sem Gareth Bale nas instalações, fechando os últimos detalhes de seu empréstimo ao Tottenham em Londres, e com as ausências do belga Eden Hazard, Marco Asensio, o brasileiro Militão, Lucas Vázquez e Mariano Díaz.

Militão sofreu um problema muscular no jogo-treino do Real Madrid com o Getafe e vai ser poupado em San Sebastián. Ele permaneceu dentro das instalações tratando com os fisioterapeutas e fazendo trabalhos específicos de recuperação.

Hazard, Marco Asensio e Lucas Vázquez trabalharam sozinhos em campo, enquanto Mariano continua ausente depois de ser operado de amigdalite. Com total normalidade, o norueguês Martin Odegaard fechou a semana, em condições de jogar naquela que foi sua casa no ano passado, e o sérvio Luka Jovic que também supera alguns inconvenientes que não o impedirão de entrar na convocatória se Zidane considerar adequado.