Hazard é a principal novidade da lista de relacionados do Real contra o 'Gladbach'

O Real Madrid, um dia depois de vencer o 'Clássico', divulgou a sua lista de relacionados para a partida de Champions contra o Borussia Mönchengladbach. A principal novidade é Eden Hazard.

O atacante belga está de volta após se recuperar de uma lesão e poderia ter os seus primeiros minutos na temporada, já que não entra em campo desde a eliminação do Real para o City.

As outras novidades com respeito ao 'Clássico' são Altube, como terceiro goleiro, e Sergio Santos, na defesa para ocupar o lugar do lesionado Nacho.

A lista completa tem: Courtois, Lunin, Altube; Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, Santos; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco; Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Jovic, Vinicius e Rodrygo.