Hazard e Bale trabalham normalmente e estão prontos para o Valencia

O Real Madrid voltou a se exercitar com foco no confronto contra o Valencia, uma partida que será disputada na próxima quinta-feira no estádio Alfredo di Stéfano. E parece que Zidane poderá contar com toda a sua artilharia pesada.

Nesta segunda-feira, Ramos, Marcelo e Hazard treinaram sem problemas, uma imagem que foi repetida na sessão da manhã de terça-feira. A equipe merengue completou a segunda sessão de treinamento da semana e a primeira com todo o grupo na Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Além disso, o atacante galês Gareth Bale também se juntou à sessão do grupo, após não ter entrando em campo na segunda-feira por precaução. E Carvajal estava desaparecido novamente, voltando a trabalhar na academia do Rel após a torção no tornozelo que sofreu durante o jogo contra o Eibar.

A imagem do atacante belga treinando com total normalidade com os demais companheiros de equipe tranquilizou o técnico francês, já que Hazard terminou o primeiro duelo na Liga após o intervalo devido a coronavírus com uma bolsa de gelo no tornozelo direito, exatamente o que lhe causou muitos problemas durante a temporada.

Assim, sua presença nesta terça-feira na sessão liderada por Zidane restaurou a tranquilidade do time de Madri, que parece poder contar com o ex-jogador do Chelsea na luta contra o time 'che'.