Hazard e Bale treinam com atenção especial

Enquanto os jogadores que vinham treinando com Zinedine Zidane descansam nesta quinta-feira, quem voltou dos compromissos pelas seleções reiniciou os trabalhos na Ciudad Real Madrid.

Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy, Toni Kroos e Luka Jovic realizaram um trabalho físico intenso, com e sem bola.

O treino começou com exercícios de prevenção, trabalho com pesos, corrida e séries aeróbicas e anaeróbicas. Em seguida, os jogadores realizaram exercícios de controle e pressão com a bola

Envolvido em rumores sobre sua saída, Gareth Bale também retornou, mas fez trabalhos específicos para se recuperar dos incômodos sentidos desde um golpe sofrido no seu último jogo com a seleção do País de Gales.

Da mesma forma, Hazard trabalhou separadamente após chegar da concentração da Bélgica. Ele não entrou em campo com seleção e segue tratando o tornozelo operado.

Também por problema no tornozelo, Sergio Reguillón realizou apenas atividades com os fisioterapeutas do clube. Enquanto isso, Borja Mayoral foi o único que vinha treinando com Zidane e que optou por não descansar no dia de folga.

Confira no vídeo imagens desta semana com momentos da preparação do Real Madrid para a estreia no Campeonato Espanhol de 2020/21, quando os atuais campeões irão enfrentar a Real Sociedad fora de casa.