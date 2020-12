Hazard e Odegaard voltam a treinar com o grupo

O belga Eden Hazard e o norueguês Martin Odegaard participaram do treino do grupo do Real Madrid nesta sexta-feira e estão disponíveis para o jogo do fim de semana.

O compromisso é no domingo contra o Eibar e vale pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola começa a rolar no estádio Ipurúa a partir das 17h (horário de Brasília) /20h (hora portuguesa).

Com os dois retornos das atividades desta sexta-feira, "Zidane contou com todo o plantel", como o próprio clube destacou em nota. O treino começou com séries de reforço muscular e seguiu com exercícios de pressão e combinação antes de trabalhos tático e de espaço reduzido.

Após 13 rodadas disputadas, o Eibar soma 15 pontos e ocupa o 11º lugar da tabela. O Real Madrid, por sua vez, é o terceiro colocado e soma 23 pontos, três a menos que a líder Real Sociedad.