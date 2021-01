Hazard e uma chuva de críticas por todos os lados

O Real Madrid não teve o desempenho esperado e foi eliminado da Supercopa da Espanha pelo Athletic Bilbao em La Rosaleda. Eden Hazard foi titular, mas, mais uma vez, não fez a diferença no esquema merengue. Algo que a mídia internacional não deixou passar.

O atacante belga começou bem e com algum destaque nas primeiras jogadas ofensivas, mas foi sumindo com o passar dos minutos. O seu nível está longe do que foi mostrado no Chelsea ou na Seleção Belga, algo marcante para a imprensa.

No 'L'Équipe', a apagada atuação de Hazard foi questionada e o camisa 7 foi descrito como um jogador "sempre perdido" no duelo contra o Athletic. Além disso, o jornal francês destacou os erros de Lucas Vázquez nos gols.

"Quando veremos o verdadeiro Eden perigoso de novo? A questão é legítima depois de um novo desempenho a anos-luz do que o belga mostrou com a camisa do Lille, Chelsea e Bélgica", acrescentou.

"As causas desta derrota? Um Hazard escalado desde o início do jogo, mas sem ritmo ao regressar da lesão, um Modric abaixo do seu nível e uma zaga à beira do colapso", catalogou 'Le Parisien'.

O 'Daily Mail', por sua vez, também salientou a extrema falta de liderança: "Hazard fez pouco para livrar o Real de seus problemas".