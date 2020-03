Hazard encontra jogador da NBA... e a internet não perdoou!

Eden Hazard foi até Dallas para ser operado de sua fissura na fíbula distal direita. Aproveitando a viagem, o jogador do Real Madrid queria ir a um jogo do Dallas Mavericks para cumprimentar Luka Doncic em pessoa, com quem a camisa foi trocada.

A conta oficial do Dallas compartilhou no Twitter o momento do encontro entre as duas estrelas, uma cena peculiar que causou risadas de todos os fãs, destacando a grande diferença de altura entre o jogador de futebol e o jogador de basquete, acentuada pelo perspectiva da câmera.

E, como esperado, os memes surgiram. Os mais engenhosos aproveitaram a cena curiosa para liberar sua imaginação com dezenas de montagens do 'Little Hazard', que despertaram o sorriso de todos os fãs.

E logo os memes vieram à tona após a postagem do vídeo: