A retomada do Campeonato Espanhol vai sendo notada da conversas sobre futebol. Uma muito intensa se deu no programa 'El Chiringuito', da televisão espanhola. O 'Loco' Gatti colocou Hazard no mesmo patamar de Messi.

"Se Hazard estiver bem, como eu vi na Copa do Mundo, estará no nível de Messi. Os dois são grandes talentos. Hazard está a altura de Messi quando está bem, e o tempo será testemunhar", assegurou o ex-goleiro.

Gatti confia que o belga se transformará em uma arma muito poderosa para que o Real Madrid ultrapasse o Barcelona na tabela de classificação: "LaLiga não é conquistada por um jogador, mas sim por todos", comentou.

É verdade que Hazard está treinando em alto nível, mas o comentário de Gatti é um ponto fora da curva se levarmos em conta o alto número de lesões do madridista.