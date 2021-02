"Hazard está em um círculo vicioso: o tornozelo, as lesões musculares..."

O Real Madrid viveu um dia nada bom para recordar nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, depois de se saber que sua estrela Eden Hazard estará novamente fora de campo após sofrer uma nova lesão.

A estrela belga será desfalque por mais de um mês devido a uma lesão no reto anterior esquerdo. Um novo contratempo que, além de prejudicar os merengues, deixa a Seleção Belga muito preocupada com a Eurocopa que está por vir.

Depois que seu relatório médico foi tornado público, Kristof Sas, o médico da Seleção Belga, falou sobre a difícil situação de Hazard em 'Nieuwsblad' e expressou sua preocupação com os problemas constantes do ex-Chelsea.

“Estamos aguardando os detalhes e sabendo mais, mas é claro que é preocupante. As lesões nesta fase da temporada não preocupam a Euro, é até um período de descanso. Mas com Éden é diferente”, afirmou. começasse.

"É outra recaída, uma situação crônica que no final sempre dá errado. Primeiro o tornozelo, depois as lesões musculares. É tudo muito desagradável. O Éden está em um círculo vicioso e não é fácil sair dele", Sas analisou.

Da mesma forma, o médico expressou suas dúvidas sobre o que aconteceu com Eden desde sua chegada ao Real Madrid. “É perturbador o que acontece com os músculos. Um jogador deve ser capaz de chutar, girar, pular, tudo em alta velocidade. E, claro, isso é mais difícil durante a reabilitação”, explicou.

Por último, Sas apreciou como as constantes lesões de Hazard podem afetá-lo em sua participação na Eurocopa e o seu papel na mesma com tanta regularidade.

"Um jogador em forma tem mais chances de se manter saudável. Teríamos preferido que Eden jogasse todos os jogos pelo Real Madrid. É a melhor forma de chegar na Euro em plena forma. Ele precisa de ritmo e continuidade. A situação não é dramática para nós ainda, mas el deve sair urgentemente dessa rua sem saída", disse ele.