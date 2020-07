Hazard, fora de uma lista na qual aparecem Jovic e Lucas Vázquez!

Zinedine Zidane apresentou o que deveria ser uma lista de rotina, mas veio com uma grande surpresa: Eden Hazard foi descartado. O clube não relatou lesões ou precaução. Então, inicialmente, foi uma decisão técnica.

O belga foi substituído no final do último confronto, no campo do Espanyol, mas a decisão também não teve a ver com problemas físicos. Poderia ser uma medida para protegê-lo, já que ele voltou ao treino depois de um confimanto em um horário apertado e ainda há jogos importantes pela frente. Além disso, ele não parece estar em sua melhor forma.

As novidades do treinador francês foram a inclusão de Lucas Vázquez e Jovic, que já recebem alta após suas respectivas lesões. Além disso, depois de cumprirem as respectivas sanções, Mendy e Modric retornaram à equipe.

Quem arrisca um placar para esse jogo?