Hazard, o desaparecido

O vigente campeão da Supercopa da Espanha não poderá defender o título. O Athletic de Marcelino surpreendeu o Real Madrid (1-2) e fará a final contra o Barcelona.

Asensio foi um dos mais ativos no conjunto 'merengue' - acertou duas bolas na trave - enquanto Hazard, uma das estrelas da equipe de Zidane, esteve sumido.

É justamente o que destacam os jornais como 'Marca e 'AS' em suas capas nesse sábado. Ambos veículos coincidem que o '7' está muito distante do seu melhor futebol.

As fontes apontam que o treinador mudou o seu esquema de jogo na tentativa de recuperar o belga, mas que não obteve resposta. Apesar disso, Zidane continuará apostando por Hazard.

O clube já se mostra preocupado com a forma física do jogador, enquanto a imprensa internacional destacou a falta de protagonismo do jogador no ataque 'merengue'.