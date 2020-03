Hazard retira os pontos e acelera sua recuperação

Hazard ainda está em plena recuperação de sua lesão. O belga foi operado em Dallas por uma fissura na fíbula distal direita por conta da pandemia do COVID-19 e começou a ver a luz.

Conforme explicado por 'Cadena COPE', o jogador do Real Madrid viu como os pontos da operação realizada em 5 de março nos Estados Unidos foram removidos nesta quinta-feira.

O jogador de futebol da equipe merengue está em sua casa em Madri enquanto aguarda os eventos na Espanha devido ao estado de alarme. Isso pode retardar sua recuperação.

Como o resto de seus companheiros de equipe, Hazard tem um plano específico para se recuperar de suas doenças e estar na reta final da temporada, desde que as competições sejam retomadas.

Hazard, com o intervalo obtido pelo COVID-19, tem mais tempo para se recuperar e, com ele, jogar os últimos jogos da temporada, desde que Zidane considere apropriado.

O belga chegou neste verão à equipe do Real Madrid como um dos maiores reforços. No entanto, problemas físicos impediram de ver a melhor versão do Hazard com a camisa branca.

Por enquanto, Hazard disputou um total de 15 partidas com o Real Madrid, 14 delas como titular. O belga só conseguiu marcar um gol e deu duas assistências.