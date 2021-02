Hazard, Rodrygo e Fede Valverde continuam em processo de recuperação

Pouco a pouco Zidane vai recuperando seus jogadores para a disputa do Campeonato Espanhol e a Champions. O time merengue sofreu com algumas lesões importantes e em sequência.

Hazard, Rodrygo e Fede Valverde ainda não têm condições de jogo nesse final de semana, mas continuam trabalhando forte pela recuperação.

O belga se recupera de um problema muscular na perna esquerda; o brasileiro teve uma lesão no tendão do bíceps femoral e o uruguaio teve um problema no músculo adutor longo da perna direita.

Confira no vídeo acima como Hazard, Rodrygo e Valverde trabalham na recuperção!