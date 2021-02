Hazard, Rodrygo e Valverde avisam: "Voltaremos em breve"

Um dia após uma vitória do Real Madrid com vários desfalques no Campeonato Espanhol, alguns dos jogadores ausentes usaram a internet para se comunicar.

Eden Hazard, Rodrygo e Fede Valverde apareceram juntos em uma foto publicada no perfil do brasileiro. A imagem tem legenda prometendo: "Voltaremos em breve".

Rapidamente, os comentários surgiram com mensagens de apoio e admiração enviados pela torcida do Real Madrid, que parece ansiosa para ver a equipe novamente completa.

Ramos, Carvajal, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Hazard, Marcelo, Benzema e Militão não estiveram disponíveis no sábado e compõem uma lista de problemas para Zinedine Zidane.

Após o jogo contra o Valladolid, o técnico francês prepara sua equipe pensando no duelo da próxima quarta-feira, quando visita a Atalanta pelas oitavas de final da Champions League.

Nenhum dos três jogadores da foto tem presença confirmada para enfrentar os italianos, mas a imprensa espanhola, assim como 'Marca', não descarta que alguns atletas importantes do Real Madrid se recuperem a tempo.