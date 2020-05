"Hazard se entediava com Sarri"

Eden Hazard foi um dos melhores jogadores da Europa na temporada 2018-19. Ele venceu a Liga Europa com um papel de liderança na final, marcou 21 gols e deu 17 assistências, seus melhores números como jogador 'blue'.

Mas nem tudo foi um mar de rosas para o belga. A chegada de Maurizio Sarri causou o tédio do agora jogador do Real Madrid durante os treinamentos.

O próprio Sarri falou disso veladamente em seus dias, reconhecendo que "era um prazer" ver o jogador nos jogos, embora ele não pudesse dizer o mesmo sobre os treinamentos, quando, para ele, era "um problema".

Gianfranco Zola, ex-jogador blue e assistente de Sarri durante seu tempo no Chelsea, lembrou do jogador no 'BeIN Sports'.

"Havia jogadores talentosos, como Hazard, que sabem vencer sozinhos, que sofreram com os exercícios propostos por Sarri, que eram repetitivos. O resto do time precisava deles", disse Zola.

O italiano também colocou Willian na mesma situação: "Eles eram brilhantes porque estavam entediados, mas continuavam fazendo. No início, os jogadores estavam muito atentos a tudo; depois, entediados. Mas o tédio faz parte do nosso trabalho. Às vezes você precisa se entediar. insistir em algo que você está fazendo e funciona melhor do que antes".