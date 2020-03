Hazard será operado por especialista de equipes da NBA e NFL

Eugene Curry, da The Carrel Clinic, em Dallas, foi escolhido para realizar a intervenção cirúrgica de Eden Hazard na quinta-feira, informou o portal 'Marca'. Ele é um dos melhores especialistas em cirurgia ortopédica de pé.

Curry trabalha com técnicas avançadas de reconstrução do ligamento do tornozelo e reparo do tendão de Aquiles, o que permite que os atletas tratados retornem em menos tempo.

Dessa forma, de acordo com a fonte citada, Hazard poderá ser baixa por apenas dois meses se a operação for favorável e poderá ser incorporado nos últimos jogos da temporada.

O médico que operará Eden Hazard não está apenas na The Carrel Clinic em Dallas, mas também trabalha como consultor no Dallas Cowboys da NFL e no Dallas Mavericks da NBA.

A decisão de passar pela sala de operações levou alguns dias desde sua lesão. Finalmente, a opinião do Dr. Daniel Cooper, um antigo conhecido do Real Madrid, e de Niko Mihic, diretor médico da equipe merengue, foi fundamental.