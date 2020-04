Hazard: "Tento não ir muito à despensa pegar pães"

Eden Hazard, o maior reforço do Real Madrid nesta temporada, diz que a única coisa boa do confinamento é que ele está tendo tempo para se recuperar bem de sua última lesão e garantir o melhor estado de saúde para quando retornar. No entanto, há algo que não é fácil neste período.

Meio de brincadeira e meio sério - meses após reconhecer o excesso de peso ao chegar ao Real Madrid -,o belga respondeu em uma entrevista ao 'RTBF' sobre como é difícil seguir sua dieta estando em casa o dia todo.

"Para mim também é complicado! Mas tento não comer muito, tento não ir muito à despensa pegar pães, que está perto de mim, mas não é fácil", confessou, rindo.

O atacante, já mais sério, contou como está a recuperação de sua última lesão, o que até exigiu intervenção cirúrgica. "Continuo trabalhando muito com o fisioterapeuta online. Ele não pode mais vir porque ficou doente e precisa ficar em casa. Começamos a trabalhar há dez dias, mas ele está agora em casa e me envia vídeos. São exercícios no chão, eu trabalho para fortalecer o tornozelo. Faço o que posso em casa", afirmou.

Além disso, Hazard contou o que realmente o preocupa com a Covid-19: "Não tenho medo de contrair o coronavírus, mas sim de transmitir. Eu me curaria, mas existem pessoas mais fracas e seria pior para eles. Mas não tenho medo".

Embora ele goste da companhia de seus filhos neste período, agora ele não pode jogar futebol com eles: "Não posso ensinar muito, porque, como se diz, tenho uma perna e meia, mas tento melhorar a técnica um pouco."