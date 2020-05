Hazard surpreende com sua forma física

O Real Madrid não tem pressa em ver Hazard em campo e ainda há tempo antes de retomar as competições após se recuperar de lesão. Tempo suficiente para o belga acelerar o ritmo, mas Zidane deve dosar esse trabalho para evitar riscos.

Ao chegar às instalações do clube, o jogador surpreendeu a todos, especialmente depois de dizer em uma entrevista que estava tendo problemas para lidar com a comida sempre acessível. O belga chegou a ser testado para o coronavírus com uma roupa de verão que mostrou uma forma física que não dá margens para comentários negativos.

Não há quilos extras, como o próprio jogador disse ao chegar ao Real Madrid e, segundo o 'AS', Zidane é um dos mais felizes em ver como está indo uma de suas melhores estrelas.

O Real Madrid já sonha em ver Hazard ter essa continuidade que ele precisa para demonstrar o nível que tinha no Chelsea, e o atraso da competição pela pandemia pode dar a ele a oportunidade de atingir as expectativas na reta final da temporada, projetando o ano seguinte em alto nível.