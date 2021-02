Hazard, Valverde, Odriozola, Militão e Rodrygo voltaram ao gramado

O Real Madrid segue em preparação para o duelo do próximo sábado, quando visita o Valladolid no estádio José Zorrilla pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Oito jogadores buscam evolução de problemas físicos e não participaram do treinamento do grupo principal.

Hazard, Rodrygo, Valverde, Odriozola e Militão realizaram trabalho alternado entre atividades no gramado e outras dentro das instalações, enquanto Sergio Ramos, Marcelo e Carvajal exercitaram-se separadamente.

"O treino começou com exercícios de activação, com e sem bola. Em seguida, os jogadores afinaram a posse, pressão e saída com bola, tendo ainda levado a cabo trabalho táctico. A sessão encerrou com um jogo em espaços reduzidos", contou o clube.

A sessão desta quinta-feira também contou com a presença de vários jogadores da base devido às oito baixas no elenco principal. Um dos jovens reforços foi Theo Zidane, meio-campista que é o filho do técnico.