Hazard volta a correr e a tocar na bola

Eden Hazard está começando a ver a luz no fim do túnel, embora seja em meio ao confinamento da sua casa. A recuperação do blega vai de vento em poupa e ele já teria voltado a tocar na bola.

Isso é o que assegura diário 'AS', que fala de uma grande evolução do jogador do Real Madrid, que atravessa sua reta final de recuperação, se preparando para treinar na 'Ciudad Deportiva' o quanto antes.

O belga teria voltado a correr nos últimos dias e também já faz exercícios com a bola, uma notícia que deixa o madridismo cheio de esperança.

Ao que tudo indica, Hazard estará a disposição de Zidane para quando a competição for retomada, supostamente em junho se a pandemia do coronavírus inflexiona como o Governo espanhol espera.