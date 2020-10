Hazard volta para sua oitava Champions; veja seus números

Real Madrid e Borussia M'gladbach se enfrentam nesta terça-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League de 2020/21. Zidane incluiu Eden Hazard entre os jogadores relacionados para o duelo.

O belga se recuperou de um novo problema físico e ainda não entrou em campo a camisa do clube na temporada 2020-21 e pode ter alguns minutos na casa dos alemães. É mais uma importante arma para o técnico francês, que só pensa em vencer após a decepção da estreia com derrota em casa (3 a 2) o Shakhtar Donetsk.

A última aparição de Hazard ocorreu contra o Manchester City, partida que terminou com uma vitória por 2 a 1 para os ingleses e eliminação para os espanholes na Champions League.

O destino quis que o seu retorno estivesse na maior competição continental de clubes, torneio de que o meia já participou em sete temporadas. Agora, é a vez de sua oitava.

Consultando ProFootballDB, laboratório de dados de BeSoccer, observa-se que Hazard ficou sem marcar gols em quatro edições da Champions. Isso ocorreu com a camisa do Lille (2011-12), duas vezes no Chelsea (2012-13 e 2015-16) e uma vez no Real Madrid, em 2019-20.

Os bons momentos do jogador na competição aconteceram em 2013-14 (dois gols), 2014-15 (três) e 2017-18 (três). Todas essas ocasiões em que marcou foram com o time inglês.

Hazard tem um total de dez assistências na Champions League, que estão amplamente distribuídas ao longo dos anos. Sem dúvida, sua melhor temporada foi em 2017-18, quando fez três gols e ainda deu três assistências.

Nesta terça-feira, Hazard pode retornar a campo para tentar finalmente atingir as expectativas de sua contratação. Será uma oportunidade de ajudar justamente na competição mais desejada da Europa e que precisa de um resultado positivo para evitar mais uma frustração na fase de grupos.

Confira no vídeo acima uma entrevista de Zinedine Zidane antes do duelo entre Real Madrid e Borussia M'gladbach.