VÍDEO: Henderson é eleito o melhor da Premier League por jornalistas ingleses

Capitão do Liverpool e responsável por erguer a tão sonhada taça da Premier League, Jordan Henderson foi eleito o melhor jogador da competição na temporada 2019/20 pela FWA (Associação de Jornalistas Esportivos) da Inglaterra. Henderson foi eleito com mais de 25% dos votos, seguido por Kevin De Bruyne, do Manchester City e Marcus Rashford, do Manchester United.