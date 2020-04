Henderson e outros capitães criam fundo econômico contra COVID-19

O capitão do Liverpool, Jordan Henderson, entrou em contato com os demais capitães da Premier League para organizar um fundo econômico contra o coronavírus, que pode contribuir com milhões de euros para o sistema de saúde inglês (NHS).

Os craques da competição inglesa foram criticados na quinta-feira por Matt Hancock, secretário de saúde, por não participar do combate à pandemia.

Embora no final a redução salarial seja inevitável, Henderson quis aumentar o apoio gerando um fundo econômico para o qual ele pode fazer doações para ajudar os banheiros.

O 'The Guardian' informou que os bancos já foram contatados para ver como as doações e o dinheiro arrecadado podem ser gerenciados.

O mesmo meio garante que Henderson não ficou muito satisfeito com o fato de seu gesto ter sido divulgado antes que ele pudesse tê-lo promovido da maneira correta. De qualquer forma, é um gesto que certamente ajudará muito um sistema de saúde que, como o resto dos países, está trabalhando a todo vapor contra o COVID-19.