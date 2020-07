Henrique Almeida revela: sonho no Real Madrid, gol sobre o Flamengo e mais

Henrique Almeida apareceu com grande destaque para os olhos do fã de futebol em 2011, quando foi eleito craque e artilheiro do Mundial sub-20 conquistado pelo Brasil naquele ano. De lá para cá, passou por clubes tradicionais do futebol brasileiro, teve a chance de vestir a camisa do Real Madrid e jogou ao lado de craques que vão de Neymar a Seedorf e mais.

Mas em conversa durante live na conta de Instagram da Goal Brasil, o hoje atacante do Goiás revelou que o gol mais emblemático de sua carreira foi com a camisa do Coritiba em duelo contra o Flamengo, em 2015.

“Foi no estádio Mané Garrincha, eu estava no Coritiba. Ali (no estádio) tinham uns 65 mil torcedores, o Flamengo vinha de seis vitórias consecutivas, buscando o título na época, em 2015, e a gente acabou ganhando o jogo de 2 a 0. Eu sofri o pênalti e fiz o gol, e para mim aquele gol ficou marcado porque eu sou de Brasília, meus familiares estavam todos lá, a torcida do Flamengo em peso e a gente acabou ganhando o jogo. Foi um gol excepcional”, citou lembrando também o gol marcado pelo Grêmio contra o Deportivo Quito na Libertadores”, afirmou.

Passagem pelo Real Madrid Castilla

Na longa conversa, Henrique relembrou também a sua rápida passagem pelo Real Madrid Castilla. O jogador havia se acertado com o clube espanhol, a equipe B do Real Madrid, mas a transação não andou para a frente por causa de problemas burocráticos e Henrique precisou voltar ao Botafogo.

“Eu com 23, 23 anos, cheio de vontade, cheguei naquele CT maravilhoso, Real Madrid, melhor time do mundo, e do lado passam Marcelo Cristiano Ronaldo, todo mundo ali... Eu fiquei treinando, mas bem na época eles estavam contratando o Bale e o Botafogo estava com problema judicial, não podia transferir, nem emprestar nem vender nenhum jogador. E aí o trâmite ficou preso. Eu assinei com o Real Madrid na federação, mas na liga eu não estava inscrito e aí não poderia jogar. Eu teria que ficar de junho a dezembro só treinando... e até fechar a janela não consegui fechar minha situação”, contou.

Perguntado, em tom de brincadeira, com quem gostaria de disputar posição naquela época, em que os Blancos tinham Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale no ataque, Henrique escolheu o francês por questões táticas.

“Ali a gente ia disputar com o Benzema, que era o centroavante (risos)”.

Esperança de gols no Goiás

Agora no Goiás, Henrique Almeida voltou a trabalhar sob o comando de Ney Franco, seu treinador na conquista do Mundial sub-20 e que também o treinou na boa passagem pelo Coritiba. É um dos motivos que deixam o atacante de 29 anos animado para fazer um bom papel no Esmeraldino.

“A gente tem uma convivência muito boa. Quando eu estou com ele as coisas acontecem, as coisas fluem, os gols saem”.