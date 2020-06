Henrique deve receber alta nesta segunda-feira

O Cruzeiro atualizou a situação de saúde de Henrique, que está apresentando evolução favorável em seu quadro clínico. O volante sofreu ferimentos leves em acidente de carro na noite desta sexta-feira.

Neste domingo, o jogador está acompanhado por seus familiares no Hospital Mater Dei, onde segue internado em observação por precaução, assessorado por profissionais do clube e do hospital.

"De acordo com o Superintendente Médico do Cruzeiro, Dr. Daniel Baumfeld, Henrique está em constante processo de melhora e deve receber alta nesta segunda-feira, dia 29 de junho, para que continue sua recuperação em domicílio", disse o clube em comunicado.

Segundo 'Superesportes', o veículo caiu de uma altura de 200 metros perto de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A operação dos bombeiros exigiu quatro unidades de resgate e o uso da técnica de rappel, já que se tratava de uma área de difícil acesso.

O jogador foi encontrado confuso e desorientado após o acidente, que não teve outras pessoas envolvidas. Ainda não há confirmação da perícia sobre o que originou a queda do veículo.

Henrique tem 35 anos e voltou ao time mineiro nesta temporada após defender o Fluminense. O atleta vive sua 12ª temporada - não consecutiva - no Cruzeiro e também já vestiu as camisas de Santos e Figueirense.