Henrique se diz acostumado com pressão: "Eu sou cria do Vasco"

O lateral Henrique está aproveitando o bom momento com a camisa do Vasco. O jogador salvou a equipe em cima da linha nos últimos jogos e caiu nas graças da torcida.

"Eu sou cria do Vasco, jogo aqui na base desde novo. A gente está sempre acostumado com pressão, no Vasco você tem que jogar em alto nível. Se o torcedor cobra, é porque sabe do nosso potencial. Mesmo na fase boa eu não sou o melhor lateral do mundo e, na fase ruim, não sou o pior lateral do mundo", disse o jogador.

Confira no vídeo acima o que disse o lateral do Vasco!