Herói esquecido da Champions do Barça de 2011, Afellay pendura as chuteiras

Ibrahim Afellay confirmou no canal de televisão holandesa 'NOS' que está deixando o futebol. Ele sai de forma silenciosa e até mesmo decepcionante, sem clube e com apenas 34 anos. Saiu do PSV, ao qual regressou como capitão, no verão de 2020, depois de não jogar uma única partida desde 26 de janeiro e se despediu, ainda por cima, com uma expulsão no seu último jogo profissional.

Sua carreira deu um giro de 180º quando Pep Guardiola o transformou em sua aposta pessoal e na última contratação de inverno do Barcelona até a chegada de Philippe Coutinho em 2018.

Chegou ao Barça depois de disputar 213 jogos pelo PSV, do qual foi uma grande estrela, em apenas cinco anos. Desde então, nos dez próximos, ele jogou apenas 141.

Uma grave lesão no Barcelona, ​​da qual nunca se recuperou totalmente, acabou truncando a carreira de um dos melhores jogadores holandeses da década passada. Apenas no Olympiacos e no Stoke conseguiu jogar com regularidade de 2014 a 2016, mas os problemas físicos reapareceram e a sua carreira foi aos poucos se apagando, sem sequer encontrar trégua no regresso a casa.

Sua volta ao PSV foi vendida como o regresso a casa do filho pródigo e, de fato, Mark Van Bommel o nomeou capitão da equipe, mas Afellay conseguiu jogar apenas quatro jogos e encerrou a carreira em 26 de janeiro de 2020, coincidências futebolísticas, expulso, justamente como o próprio Van Bommel.

“O que eu procurava - um último contrato no exterior - acabou não acontecendo. Mas estou em paz com isso. Sabia que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. É lindo”, reconheceu um Afellay que se tornará comentarista em 'NOS' pelo menos até a Copa do Mundo.

Crucial em um 'Clásico'

De volta às luzes de sua carreira, Afellay chegou ao Barcelona em janeiro de 2011, há apenas dez anos, e Pep contou com ele em praticamente todas as partidas do segundo turno, já que fechou a temporada com 28 partidas, embora apenas dez titularidades e apenas dois gols e uma assistência.

Apesar dos números, as sensações eram boas e Afellay teve a honra de ser decisivo no 'Clásico' da partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Nesse dia deu a sua assistência ajuda como jogador do Barça... e que asssistência! Ele se livrou de Marcelo e cruzou para Messi acabar com o empate com o qual Mourinho sonhava para o jogo de volta. Então, o próprio Leo fez o gol que deu a volta ao mundo, mas talvez esse gol nunca tivesse acontecido sem o primeiro.