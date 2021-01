O Barcelona encarou a Real Sociedad no Estadio Nuevo Arcángel, em Córdoba, e garantiu a classificação para a final da Supercopa da Espanha nos pênaltis.

Confira no vídeo acima uma entrevista com Ter Stegen. O goleiro elogiou a atuação da equipe equipe catalã, que aguarda o jogo entre Real Madrid e Athletic de Bilbao para saber quem será o adversário na decisão do próximo domingo.