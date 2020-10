Cheio de meninos, o Santos derrotou o Defensa y Justicia de virada e se classificou com muita autoridade para o mata-mata da Libertadores 2020.

O time do técnico Cuca acabou a fase na liderança do Grupo G com 16 pontos conquistados, sendo cinco vitorias e um empate. Confira no vídeo acima a entrevista com coletiva de Lucas Braga após a vitória.