Herrera, Koke ou Llorente? O Cholo busca alternativas para Thomas

O Atlético de Madrid encerrou a sua participação no campeonato espanhol com uma má notícia: a lesão de Thomas Partey. O meia pediu para ser substituído aos 55' contra a Real Sociedad e agora é dúvida para a Champions League.

Os exames detectaram uma microruptura de fibras, lesão que, tem em média, um prazo de três semanas de recuperação. Justamente o que falata para encarar o RB Leipzig nas quartas de final.

Assim, de acordo com o diário 'AS', Diego Pablo Simeone trabalha na busca de alternativas. O meia é peça chave para o seu esquema e o treinador tentar montar um quebra-cabeça.

O reserva imediato seria Héctor Herrera que aceitou um papel secundário durante a temporada, mas que esteve presente contra a Real Sociedad na última partida da Liga e participou de outros encontros importantes como contra o Barça ou o Real Madrid.

No entanto, as outras opções são compor o meio de campo com Koke e Saúl, ou recuar Marcos Llorente, apesar do seu potencial ofensivo.