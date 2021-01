Héctor Herrera pode voltar contra o Eibar

Diego Pablo Simeone poderia recuperar em breve a Héctor Herrera. O meia está trabalhando duro para se recuperar o mais rápido possível da sua lesão muscular na coxa esquerda e acelera a sua volta.

O Atlético de Madrid não vem contando com Mario Hermoso, com uma torção no tornozelo, e sem o mexicano. Nesse caso, Herrera perdeu sete partidas.

Não esteve contra Elche, Real Sociedad, Getafe, Alavés e Sevilla (Liga), pela Copa não estuve contra Cardassar e Cornellà. Mas deve voltar em breve.

O diário 'Mundo Deportivo' publicou que a intenção de Herrera é voltar no próximo dia 21 de janeiro contra o Eibar. Para isso terá que voltar a treinar com o grupo em breve.

De momento, Herrera trabalhou a margem nesse sábado no Wanda Metropolitano, mas se sente melhor. "Cade vez mais perto de voltar aos treinamentos", escreveu nas redes sociais.